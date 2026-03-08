Meloni | stop alla speculazione pronto il freno fiscale sui carburanti

La Presidente del Consiglio ha dichiarato che sono pronti strumenti fiscali per fermare la speculazione sui carburanti, rivolgendo un messaggio agli operatori finanziari che cercano di approfittare della crisi bellica. Ha sottolineato la volontà di mettere in atto queste misure per contrastare i tentativi di profitto illecito. La comunicazione è stata diretta e senza ambiguità.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un avvertimento diretto verso gli operatori finanziari che tentano di trarre profitto dalla crisi bellica, annunciando la volontà di attivare meccanismi fiscali specifici per contrastare tale comportamento. Il governo sta valutando l’attivazione delle accise mobili sui carburanti e prevede di presentare lunedì prossimo una relazione dettagliata sui casi di speculazione individuati dall’Autorità dell’Energia. L’intervento avviene in un contesto internazionale segnato da violazioni del diritto internazionale nel Medio Oriente, dove l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha scosso le regole consolidate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

