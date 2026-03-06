Il ministro dell’Energia del Qatar ha dichiarato che il conflitto in Iran potrebbe causare il collasso delle economie globali, evidenziando l’impatto che uno stop all’export di energia potrebbe avere sui mercati internazionali. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato un’impennata, mentre alcuni Paesi esportatori stanno valutando le conseguenze di eventuali restrizioni alle esportazioni di risorse energetiche.

Il ministro dell'Energia del Qatar ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe «far crollare le economie mondiali», prevedendo che tutti i Paesi esportatori di energia del Golfo interromperanno la produzione entro poche settimane e porteranno il petrolio a 150 dollari al barile. Il ministro Saad al-Kaabi ha dichiarato al Financial Times che, anche se la guerra finisse immediatamente, ci vorrebbero «settimane o mesi» al Qatar per tornare a un normale ciclo di consegne a seguito di un attacco con drone iraniano al suo piu grande impianto di gas naturale liquefatto. Il ruolo del Qatar Il Qatar, secondo produttore mondiale di GNL, è stato costretto a dichiarare la forza maggiore questa settimana dopo l'attacco al suo impianto di Ras Laffan. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «La guerra in Iran farà crollare le economie mondiali». L'allarme del Qatar, lo stop all'export dell'energia e l'impennata del petrolio

Nuovo raid dell'Idf su Beirut. Il Qatar: «Se la guerra continua stop a export di petrolio». Zelensky: «Gli Usa ci hanno chiesto i droni» | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità"Nel quadro dei continui contatti con i principali partner sulla crisi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi...

Leggi anche: Istat: impennata dei prezzi dell’energia e del carrello della spesa. Soffrono le famiglie più povere

Tutto quello che riguarda La guerra in Iran farà crollare le....

Temi più discussi: Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; Perché la guerra in Iran può essere un problema economico per l’Italia; La guerra d'Iran si allarga, Israele colpisce Hezbollah e altre notizie interessanti; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione.

Guerra Usa Iran, raid di Israele in Libano: quasi mezzo milione di evacuati da Beirut. Qatar: «Se la guerra continua si ferma l'export dell'energia»Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da ... ilmessaggero.it

Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 6 marzo 2026Il quartier generale della polizia a Teheran, bombardato da Usa e Israele durante la guerra contro l’Iran, in una foto del 4 marzo 2026. Credit: Sobhan Farajvan/PACIFIC P/SIPA / AGF Ore 09.40 – Libano ... tpi.it