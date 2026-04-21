All’amministrazione comunale e al Molari il premio Aess per l’impegno in ambito energetico e climatico

Recentemente, l’amministrazione comunale di Santarcangelo e gli studenti della terza N dell’istituto Molari hanno ricevuto un riconoscimento dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Il premio è stato assegnato in occasione della Settimana della Bioarchitettura 2026 e riguarda l’impegno in ambito energetico e climatico. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, coinvolgendo insegnanti, studenti e rappresentanti comunali.

Nei giorni scorsi gli insegnanti, gli studenti e le studentesse della classe 3N dell’istituto Molari e l’amministrazione comunale di Santarcangelo sono stati premiati dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile nell’ambito della Settimana della Bioarchitettura 2026.Il premio nazionale.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Serradifalco. Istituito dall’amministrazione comunale il Premio “Ingegnere Giovanni Bellavia” da desSerradifalco, in provincia di Caltanissetta, istituisce un premio annuale dedicato agli studenti delle scuole elementari e medie che si... Leggi anche: Premio Aess alle Poggi. Le scuole conquistano il titolo di bioarchitettura Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ex Corderie, dopo 30 anni al via la rigenerazione urbana dell’ultima fabbrica dismessa del centro città; La Riccione del futuro, doppia presentazione del Piano urbanistico generale alla città; L’Unibo fa un salto nel futuro: laboratori e spazi all’avanguardia per la ricerca in agricoltura. Polo d’eccellenza che unisce tradizione e innovazione. Studenti e insegnanti dell'istituto Molari premiati: con loro anche l'amministrazione di SantarcangeloNei giorni scorsi gli insegnanti e gli studenti della classe 3N dell’istituto Molari e l’amministrazione comunale di Santarcangelo sono stati premiati dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo ... altarimini.it Santarcangelo, impegno energetico e climatico: AESS premia il Comune e l’Istituto MolariSantarcangelo sempre più green e sostenibile. Nei giorni scorsi gli insegnanti, gli studenti e le studentesse della classe 3N dell’istituto Molari e ... chiamamicitta.it Santarcangelo. All’Amministrazione comunale e al Molari il premio nazionale AESS per l’impegno in ambito energetico e climatico - facebook.com facebook