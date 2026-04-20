Premio Aess alle Poggi Le scuole conquistano il titolo di bioarchitettura

Durante la XXII edizione della settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, la città ha ricevuto il premio Aess 2026 per l’edilizia sostenibile. La cerimonia ha celebrato il modello Sarzana, che si concretizza con il progetto delle nuove Poggi. Le scuole della zona si sono distinte per l’approccio bioarchitettonico adottato, contribuendo a far vincere il riconoscimento alla città.

Il modello Sarzana diventa realtà. Durante la XXII edizione della settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, la città ha ricevuto premio Aess 2026 per l’edilizia sostenibile grazie al progetto delle nuove Poggi. A determinare la vittoria dell’ambito riconoscimento nazionale, consegnato al sindaco Cristina Ponzanelli, al dottor Stefano Baggio di Ire spa e al direttore dei lavori Giampaolo Pilloni al Museo Enzo Ferrari di Modena è stato “l’elevato valore sociale e ambientale del progetto, capace di coniugare qualità architettonica, efficienza energetica e attenzione al benessere degli utenti“. Nonostante le criticità lamentate nel...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Aess alle Poggi. Le scuole conquistano il titolo di bioarchitettura Notizie correlate Settimana della bioarchitettura, consegnati i premi AESS 2026Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l’edizione 2026 della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, la cerimonia di consegna del... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Premio Aess alle Poggi. Le scuole conquistano il titolo di bioarchitettura; Sarzana premiata con il Premio AESS 2026 per la nuova scuola Poggi modello di edilizia sostenibile. Consegnato all’interno della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2026 il Premio AESS 2026Il momento della concretezza, dei progetti che si trasformano in azioni concrete nei territori come lo ha definito la Presidente di AESS Benedetta Brighenti. Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l ... sassuolo2000.it Futuro Verde APS insignita del Premio AESS – sezione Giovani per il ClimaFuturo Verde APS è stata insignita del Premio AESS – sezione Giovani per il Clima, un importante riconoscimento dedicato alle realtà capaci di mobilitare le ... chiamamicitta.it Futuro Verde APS insignita del Premio AESS – sezione “Giovani per il Clima” Futuro Verde APS è stata insignita del Premio AESS – sezione “Giovani per il Clima”, un importante riconoscimento dedicato alle realtà capaci di mobilitare le nuove generazioni sui - facebook.com facebook Le Linee guida per la transizione energetica della Città metropolitana di Milano hanno ottenuto una menzione speciale nell’ambito del premio AESS 2026, durante la XXII edizione della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità. x.com