Serradifalco Istituito dall’amministrazione comunale il Premio Ingegnere Giovanni Bellavia da des

Serradifalco ha istituito un nuovo premio per i giovani. L’amministrazione comunale ha deciso di dedicare un riconoscimento all’ingegnere Giovanni Bellavia, scomparso, per premiare gli studenti delle scuole elementari e medie che si distinguono per impegno e correttezza. La cerimonia di consegna si terrà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di motivare i ragazzi e ricordare la figura di Bellavia.

Serradifalco onora la memoria dell'ingegnere Giovanni Bellavia con un premio per i giovani talenti. Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, istituisce un premio annuale dedicato agli studenti delle scuole elementari e medie che si distingueranno per impegno, costanza e correttezza. L'iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio, nasce a poco più di un anno dalla scomparsa dell'ingegnere Giovanni Bellavia, figura di riferimento per la comunità locale, e mira a perpetuarne l'eredità attraverso un sostegno concreto all'istruzione e alla formazione delle nuove generazioni.

