All’aeroporto di Marzaglia poca sicurezza
All’aeroporto di Marzaglia, sono state segnalate criticità riguardanti le misure di sicurezza. Si è osservato che alcune auto circolano a velocità elevate, mentre le barriere presenti sono costituite da balle di fieno, considerato poco efficace come protezione. Questa situazione ha suscitato preoccupazione tra i presenti, anche in assenza di incidenti recenti, e ha portato a confronti tra testimoni e autorità.
"Se non siamo qui a commentare una tragedia è soltanto per un miracolo. Constatare che all’aeroporto di Marzaglia delle auto possano circolare a quelle velocità, con soltanto delle balle di fieno a fare da barriera di sicurezza è inaccettabile. Dalle immagini si vedono persone a bordo pista, di fatto esposti a qualsiasi tipo di incidente. Che tipo di verifiche e controlli vengono fatti in occasione di queste manifestazioni?". A chiederlo è Modena Civica, che proprio ha depositato un’interrogazione su quanto accaduto domenica all’aeroporto di Marzaglia, quando una Ferrari ha perso il controllo e ha sbandato sul pubblico, travolgendo – fortunatamente senza conseguenze gravi – padre e figlio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
FlyProject, un motorshow sulla pista dell'aeroporto di MarzagliaDomenica 19 aprile l’aeroporto di Modena ospiterà un evento dedicato al mondo delle supercar, riunendo appassionati, collezionisti e vetture di...
Troppi bambini e poca sicurezza, chiuso il micronidoIl micronido privato “Ohana” di Mestrino, in provincia di Padova, è stato chiuso a seguito di un’ispezione dei carabinieri del Nucleo...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Tragedia sfiorata all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari piomba sul pubblico travolgendo padre e figlio; Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio; Modena, donna alla guida di una Ferrari finisce contro la folla durante evento: il video; Ferrari 488 Pista fuori controllo a Marzaglia, paura in pista: travolti papà e figlio di 11 anni.
Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlioSocietà: La Ferrari mentre percorreva il rettilineo ha sbandato ed è uscita di pista investendo due persone tra il pubblico ... lapressa.it
Incidente e tragedia sfiorata in auto all'aeroporto: Modena Civica interroga sulla sicurezzaPolitica: Il consigliere comunale Parisi: Misure di sicurezza preoccupanti, verificare gli obblighi del gestore ... lapressa.it
Paura durante l’evento “Fly Project – Modena Motor Show” all’aeroclub di Marzaglia - facebook.com facebook
Tragedia sfiorata all’ #aeroporto di #Marzaglia: una #Ferrari piomba sul pubblico travolgendo padre e figlio x.com