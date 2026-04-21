All’aeroporto di Marzaglia poca sicurezza

All’aeroporto di Marzaglia, sono state segnalate criticità riguardanti le misure di sicurezza. Si è osservato che alcune auto circolano a velocità elevate, mentre le barriere presenti sono costituite da balle di fieno, considerato poco efficace come protezione. Questa situazione ha suscitato preoccupazione tra i presenti, anche in assenza di incidenti recenti, e ha portato a confronti tra testimoni e autorità.

"Se non siamo qui a commentare una tragedia è soltanto per un miracolo. Constatare che all’aeroporto di Marzaglia delle auto possano circolare a quelle velocità, con soltanto delle balle di fieno a fare da barriera di sicurezza è inaccettabile. Dalle immagini si vedono persone a bordo pista, di fatto esposti a qualsiasi tipo di incidente. Che tipo di verifiche e controlli vengono fatti in occasione di queste manifestazioni?". A chiederlo è Modena Civica, che proprio ha depositato un’interrogazione su quanto accaduto domenica all’aeroporto di Marzaglia, quando una Ferrari ha perso il controllo e ha sbandato sul pubblico, travolgendo – fortunatamente senza conseguenze gravi – padre e figlio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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