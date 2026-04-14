FlyProject un motorshow sulla pista dell' aeroporto di Marzaglia

Domenica 19 aprile, l'aeroporto di Modena sarà teatro di un motorshow dedicato alle supercar, con l’obiettivo di riunire appassionati, collezionisti e vetture di alta gamma. L’evento si svolgerà sulla pista dell’aeroporto di Marzaglia, offrendo agli spettatori l’opportunità di ammirare modelli di prestigio in un ambiente esclusivo. La giornata promette di coinvolgere un pubblico interessato alle automobili di lusso e alle performance delle vetture sportive.