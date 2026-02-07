Troppi bambini e poca sicurezza chiuso il micronido

Il micronido privato “Ohana” di Mestrino, in provincia di Padova, è stato chiuso dai carabinieri del NAS dopo un’ispezione. Le forze dell’ordine hanno scoperto che il locale ospitava troppo più bambini rispetto al limite consentito e che le norme di sicurezza non venivano rispettate. La situazione ha portato alla decisione di chiudere l’asilo per tutelare i piccoli.

Il micronido privato “Ohana” di Mestrino, in provincia di Padova, è stato chiuso a seguito di un’ispezione dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) che ha rivelato una grave violazione delle norme di sicurezza e una capienza di bambini più che triplicata rispetto al limite consentito dalla legge. L’intervento, scaturito da controlli a tappeto su strutture che ospitano minori, ha portato alla luce una situazione di potenziale pericolo per i venti bambini tra 0 e 3 anni che frequentavano la struttura, mentre la legge ne consentiva solamente sei. La chiusura è stata disposta con un’ordinanza cautelativa del Comune di Mestrino, in attesa che il gestore provveda a risolvere le criticità strutturali e normative riscontrate.🔗 Leggi su Ameve.eu

