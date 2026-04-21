Un canale televisivo russo ha trasmesso in diretta insulti rivolti alla premier italiana, coinvolgendo anche altre figure politiche italiane come l'ex primo ministro e la leader di un partito di sinistra. La trasmissione ha suscitato reazioni ufficiali, portando alla convocazione dell’ambasciatore del paese coinvolto. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, con la propaganda russa che intensifica le critiche nei confronti dell’Italia.

La propaganda russa alza il tiro contro l’Italia. Questa volta nel mirino è finita Giorgia Meloni, bersaglio di una raffica di insulti volgari e pesantissimi (pronunciati anche in italiano, rendendo ancora più inquietanti le minacce) in diretta sulla tv di Stato di Mosca dal conduttore Vladimir Solovyov, uno dei volti più noti e aggressivi del sistema mediatico putiniano. Durante una trasmissione dedicata ai leader europei, Solovyov ha utilizzato parole offensive anche in italiano, definendo la premier “”PuttaMeloni fascista”, “idiota patentata”, “vergogna della razza umana”: offese vergognose, in un’escalation verbale che ha rapidamente fatto il giro dei social russi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alla tv russa insulti choc alla Meloni: da Conte a Schlein, tutti con la premier. Convocato l’ambasciatore

Notizie correlate

Leggi anche: Insulti sessisti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Convocato l'ambasciatore russo

Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier. Convocato l'ambasciatore russo

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Fonti, Farnesina convoca ambasciatore russo dopo insulti di Solovyov a Meloni; Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran; Trump contro Papa Leone: ecco come hanno reagito Meloni, La Russa e Salvini; Nuovi Su-35S a Mosca, i caccia che possono cambiare l’equilibrio nei cieli della guerra.

Attacco durissimo a Meloni dalla tv russa, insulti alla premier in italiano: Fascista, idiota patentata, cattiva donnuccia. Convocato l’ambasciatoreAttacco durissimo a Meloni dalla tv russa, insulti alla premier in italiano: fascista, idiota patentata, cattiva donnuccia. Convocato l'ambasciatore ... blitzquotidiano.it

Insulti a Giorgia Meloni sulla tv russa: il duro attacco di Solovyev contro la premierL'uomo, giornalista molto vicino a Vladimir Putin, ha attaccato la presidente del Consiglio in uno dei suoi programmi. I rapporti tra Mosca e Roma sono molto tesi, a causa del sostegno dell'Italia all ... today.it

Solidarietà alla Premier Meloni per gli insulti ricevuti dalla tv russa - facebook.com facebook

"Idiota e cattiva", la tv russa insulta Meloni: l'attacco di Solovyev - Video x.com