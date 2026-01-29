Alla scoperta della Fortezza Medicea | grande festa ad Arezzo per la riapertura

Arezzo si anima con una grande festa sabato 31 gennaio. La città si prepara a riaprire la Fortezza Medicea, un simbolo locale, con eventi e iniziative che coinvolgeranno residenti e visitatori. L’apertura ufficiale avverrà a partire dalle 10 del mattino, con un programma ricco di attività per tutti.

Arezzo si prepara a celebrare uno dei suoi luoghi simbolo. Sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 10.30, la Fortezza Medicea riapre ufficialmente al pubblico con una grande festa inaugurale in programma presso la storica acropoli cittadina, sul colle di San Donato (viale Buozzi). Gioiello dell’architettura militare del XVI secolo e punto strategico di osservazione sulla città, la Fortezza torna protagonista con un’offerta profondamente rinnovata. Durante l’evento saranno presentate le principali novità: nuovi percorsi di visita pensati sia per adulti che per bambini, con durate variabili dai 25 ai 75 minuti, un nuovo allestimento dedicato agli antichi camminamenti, moderne audioguide immersive e il ritorno del grande modellino plastico della struttura. 🔗 Leggi su Lortica.it

