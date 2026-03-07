Referendum costituzionale serata informativa alla sala Allende con il professor Marco Valbruzzi

Martedì 10 marzo alle 20.30 si terrà presso la Sala Allende a Savignano sul Rubicone un incontro informativo sui temi del referendum costituzionale previsto per il 22-23 marzo. L'evento sarà condotto dal professor Marco Valbruzzi e si svolgerà in corso Vendemini 18. L’appuntamento mira a fornire chiarimenti sui quesiti referendari e coinvolgerà i cittadini interessati.

Martedì, 10 marzo, alle ore 20,30 presso la Sala Allende a Savignano sul Rubicone (corso Vendemini 18) si svolgerà un incontro di approfondimento sui temi legati al referendum costituzionale del prossimo 22-23 marzo. La serata è organizzata dal Comitato del Rubicone per il No e vedrà come ospiti il professor Marco Valbruzzi, docente di Scienza politica presso l'Universitá Federico II di Napoli e Gianfranco "Miro" Gori, presidente Anpi Forlì-Cesena. La serata, a ingresso libero, ha lo scopo di informare la cittadinanza nello specifico della riforma costituzionale, oggetto di referendum. Il fronte del No è consapevole che questa riforma non...