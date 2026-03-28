Per sempre Gino Rai2 celebra Gino Paoli con una serata evento firmata Pierluigi Diaco

A pochi giorni dalla morte di Gino Paoli, Rai2 trasmetterà domenica 29 marzo in prima serata una serata speciale intitolata “Per sempre Gino”, condotta da Pierluigi Diaco. La puntata è dedicata al cantautore e compositore italiano e sarà trasmessa in occasione della sua scomparsa.

A pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, Pierluigi Diaco gli dedica una serata speciale su Rai2 dal titolo “Per sempre Gino”, in onda domenica 29 marzo in prima serata. ’iniziativa, voluta dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai guidata da Williams Di Liberatore, si propone di raccontare il valore umano e artistico del celebre cantautore genovese attraverso testimonianze, musica e immagini d’archivio. Tanti gli ospiti. Nel corso della trasmissione, Diaco ospiterà numerosi protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e lo storico Giordano Bruno Guerri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Per sempre Gino”, Rai2 celebra Gino Paoli con una serata evento firmata Pierluigi Diaco Articoli correlati Leggi anche: "Bella Ma", Diaco in lacrime per Gino Paoli Leggi anche: Gino Paoli è morto, addio per sempre a un gigante della musica italiana Una selezione di notizie su Gino Paoli Temi più discussi: Per sempre Gino; Boom per BellaMa' su Rai 2, Diaco supera il 9% di share; RAI 2 * BELLAMÀ - 25/03(15.27) : LA PUNTATA SU GINO PAOLI SFIORA IL 9% DI ASCOLTI, RAI 2 CONQUISTA LA 3° POSIZIONE NEL POMERIGGIO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Rai rende omaggio a Gino Paoli. Per sempre Gino su Rai2 in prima serata domenica 29 marzo: Diaco ricorda Gino PaoliEleonora Daniele ha annunciato lo speciale dedicato a Gino Paoli in onda su Rai2 ... msn.com Per Sempre Gino: la Rai affida l’omaggio per Paoli a DiacoLa Rai sceglie di rendere omaggio a Gino Paoli con una serata speciale in onda su Rai 2 affidata a Diaco A pochi giorni dalla scomparsa di uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, la Rai ... ultimenotizieflash.com Il cielo in una stanza. Dalla canzone di Gino Paoli agli affreschi di Mantegna, Correggio e Tiepolo, fino a James Turrell: come una stanza diventa cielo, e lo spazio esiste solo nello sguardo di chi lo abita. Non è abolizione dello spazio, è trasfigurazione. Le par - facebook.com facebook Gino Paoli, la tua musica vivrà per sempre nei nostri cuori. Il cielo in una stanza — una canzone che non smetterà mai di toccare l’anima. #ginopaoli #ilcieloinunastanza #musicaeterna #tributo #italianmusic x.com