Durante la Design Week, si terrà un evento dedicato ai libri, con la partecipazione di un autore noto. La manifestazione fa parte della newsletter di GQ Italia, che si occupa di stile e moda. Per ricevere aggiornamenti, gli interessati possono iscriversi alla mailing list.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Quando a Milano inizia la Design Week l’ordine delle cose cambia improvvisamente: le collezioni casa mettono in ombra quelle di moda, la persona più impaziente del vostro Instagram è disposta a fare ore di fila per pubblicare la foto di una lattina brandizzata e anche il vostro collega che ancora deve arredare casa diventa un appassionato di mobili di design. Attenzione però, non tutti i mali vengono per nuocere e può capitare che una delle tante iniziative messe in piedi dalle maison del lusso diventi una preziosa occasione per scoprire qualcosa in più sul marchio o su chi lo dirige.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Alla Design Week per parlare di libri con Simone Bellotti

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