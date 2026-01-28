Simone Bellotti, il designer italiano, ha trovato la sua strada in un settore difficile e competitivo come quello della moda. Dopo aver lavorato sodo, ora si mette in gioco con la collezione di Jil Sander, cercando di portare un tocco di purezza e semplicità. La sua storia dimostra che anche in un mondo spesso dominato dalle logiche di potere, la passione e il talento possono aprire le porte.

In un mondo raramente meritocratico come quello della moda, l’ascesa al successo di Simone Bellotti è una splendida notizia. Dopo aver lavorato per anni dietro le quinte, contribuendo al successo di marchi come Bottega Veneta, Dolce&Gabbana e Gucci, nel corso di un paio di stagioni Bellotti ha trasformato il brand svizzero Bally in uno dei più apprezzati nel calendario della Milano Fashion Week, riuscendo a conquistarsi un ulteriore salto di carriera. A marzo dello scorso anno Simone Bellotti è stato nominato direttore creativo di Jil Sander, prendendo il posto di Lucie e Luke Meier, che avevano guidato il marchio per circa otto anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con Jil Sander Simone Bellotti è alla ricerca della purezza

Con Simone Bellotti, Jil Sander cambia ritmo. E questo video musicale (qui in anteprima) lo dimostraJil Sander by Simone Bellotti? Questo video musicale firmato dal nuovo direttore creativo ci dice che vibrerà a frequenze inaspettate Il suo debutto da Jil Sander è previsto a settembre, durante la ... vogue.it

Moda, Simone Bellotti, ex Bally, è il nuovo direttore creativo di Jil SanderIl designer ha ricoperto lo stesso ruolo da Bally negli ultimi due anni. Il debutto con la prima collezione per il brand del gruppo OTB è atteso per la Milano Fashion Week del prossimo settembre ... tg24.sky.it

