Gara delle schiacciate che noia | format banale zero stelle e solo sconosciuti | che fare per risollevarla?

C'era una volta la gara delle schiacciate dell'All Star Game. C'erano Michael Jordan, Dominique Wilkins, Vince Carter e Kobe Bryant che volavano, inventavano salti da stropicciare gli occhi. Si sfidavano con la forza dell'atletismo, della creatività, della rivalità. Non sembra neanche vero, adesso. Pare il classico incipit di una fiaba. La gara delle schiacciate dell'All Star Game 2026 l'ha vinta Keshad Johnson. Chi? - direte voi -. Un signor nessuno. Secondo anno di Miami, ala, mai scelto al Draft del 2024, che ha giocato appena 21 partite per gli Heat questa stagione segnando 3 punti di media. Damian Lillard ha dominato con i suoi tiri da tre punti, mentre Keshad Johnson ha vinto la gara delle schiacciate, ma l'atmosfera delle stelle NBA si è raffreddata. La prima gara delle schiacciate nacque cinquant'anni fa come una risposta innovativa di una lega rivale durante un periodo di crisi.