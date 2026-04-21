Una judoka ha recentemente condiviso i sentimenti che la accompagnano in questo periodo, affermando di avere l’amore di Jasmine e quello di Dio dalla sua parte. Ha descritto il momento attuale come magico, ma ha anche espresso sorpresa nel constatare come vengano paragonati i suoi successi a figure mitiche dello sport. La sua testimonianza riflette un mix di emozioni e riconoscimenti legati alla fase che sta vivendo.

A tre anni e mezzo Alice si divertiva a fare le capriole sulla materassina. Seguiva l’invito del maestro Franco Cappelletti nella palestra di Brescia con l’entusiasmo travolgente dei bimbi che scoprono un gioco. "Forza, chi salta più in alto vince una pizza!". Sorrisi, rispetto, leggerezza. Il judo si comincia ad amare così. Il resto lo fa lo spirito che ciascuno conserva dentro di sé. E, nel caso di Alice, l’animo è quello di una combattente sublime. Bellandi è un cognome che resterà nella storia del judo femminile insieme a leggende come Werbrouck, Tamura-Tani e Agbegnenou, se ne rende conto? L’oro olimpico, quello mondiale e infine il titolo europeo conquistato domenica a Tbilisi: lei è campionessa in carica di tutto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alice Bellandi: "Ho l’amore dalla mia parte: quello di Jasmine e quello di Dio"

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