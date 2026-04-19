Infinita Bellandi dopo oro olimpico e mondiale vince anche quello europeo a Tbilisi

Infinita Bellandi ha conquistato il titolo europeo a Tbilisi nella categoria dei -78 kg, dopo aver già vinto l'oro olimpico e mondiale. In finale ha battuto la britannica Emma Reid, aggiungendo così un altro risultato di rilievo alla sua carriera. La competizione si è svolta in Georgia, con la campionessa italiana che ha dimostrato una prestazione convincente.

Le mancava solo un titolo e oggi Alice Bellandi ha rimediato alla mancanza: l'atleta oro olimpico a Parigi 2024, campionessa mondiale a Budapest nel 2025, ha vinto l'oro agli Europei di judo a Tbilisi nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a un waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. Un trionfo che va a coronamento di tre stagioni incredibili dell'azzurra capace di dominare la sua categoria di judo a livello mondiale Una giornata eccezionale per i colori azzurri visto che, dopo l'oro di Bellandi, è arrivato anche quello di Gennaro Pirelli nella categoria -100 kg🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Infinita Bellandi, dopo oro olimpico e mondiale vince anche quello europeo a Tbilisi Notizie correlate Europei judo 2026, Bellandi e Pirelli in finale per l’oro a Tbilisi: Tavano per il bronzoL’Italia si gioca due titoli continentali nella giornata dei pesi massimi: azzurri protagonisti in Georgia. Lollobrigida infinita, vince anche nei 5000 metri. Per lei è il secondo oro | Brignone trionfa davanti a Mattarella | ProgrammaC’è stato un tempo (recente) in cui Arianna ha provato a diventare Lollo, o qualcosa di simile. Una raccolta di contenuti Judo, Bellandi oro gli Europei: era l’unico titolo che ancora le mancavaAlice Bellandi conquista l'Europa. Dopo il titolo olimpico e quello mondiale la judoka bresciana si impone pure nella rassegna continentale (categoria -78 kg) sul tatami di Tbilisi, completando la ... giornaledibrescia.it TRIPLA CORONA! Alice Bellandi oro agli Europei dopo Olimpiadi e Mondiali: é la prima italiana a riuscirci!Alice Bellandi rispetta il pronostico della vigilia e vince con il piglio della dominatrice assoluta la medaglia d'oro nella categoria fino a 78 kg in ... oasport.it