Tommaso Ciampa torna a sorprendere i fan. A poche ore dal suo debutto in AEW, l’ex stella di NXT lascia poche illusioni: promette di cambiare tutto. In un’intervista a Sports Illustrated, afferma che quello che ha fatto in passato è niente, rispetto a quello che sta per fare. I tifosi sono curiosi di vedere le nuove imprese del wrestler, che si prepara a riscrivere la sua storia in modo ancora più impressionante.

L’ex stella della NXT ha firmato ufficialmente con la AEW e promette di riscrivere completamente la percezione che i fan hanno di lui A poche ore dal suo debutto a Dynamite, Tommaso Ciampa ha rilasciato un’intervista a Sports Illustrated in cui ha lanciato un messaggio chiaro a tutti coloro che pensano di aver già visto il meglio di lui. Per lo “Psycho Killer”, il capitolo che sta per aprirsi in AEW sarà qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che ha mostrato finora. Ciampa demolisce il mito del suo “prime” in NXT. Durante la conversazione con Rick Ucchino, Ciampa ha affrontato senza mezzi termini chi continua ad associare il picco della sua carriera al 2018, anno in cui dominava la scena di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tommaso Ciampa: “Quello che ho fatto ad NXT è niente in confronto a quello che farò in AEW”

Approfondimenti su Tommaso Ciampa

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato alla vigilia del match contro il Milan le differenze tra lui e Allegri, sottolineando il ruolo e l’esperienza del tecnico bianconero.

A pochi mesi dalla conclusione del PNRR, è importante valutare i risultati raggiunti in provincia di Agrigento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tommaso Ciampa

Argomenti discussi: Ufficiale l’addio di Tommaso Ciampa alla WWE; Tommaso Ciampa lascia la WWE: arriva la conferma ufficiale; Tommaso Ciampa svela il suo nuovo look dopo l'addio alla WWE; NJPW: Possibile approdo di Tommaso Ciampa dopo l’addio alla WWE.

AEW: Tommaso Ciampa is All Elite! Lo Psycho Killer debutterà sul ring in un match titolatoAlla fine è successo quello che quasi tutti si aspettavano dopo l'addio di Tommaso Ciampa alla WWE. Lo Psycho Killer è approdato in AEW questa notte in un debutto che però è arrivato a sorpresa, sia c ... zonawrestling.net

Ufficiale l’addio di Tommaso Ciampa alla WWETommaso Ciampa non è più una Superstar della WWE. Dopo lo spostamento nella sezione Alumni sul sito della federazione ... spaziowrestling.it

TOMMASO CIAMPA IS ALL ELITE! L'ex WWE approda subito alla corte di Tony Khan confrontando il TNT Champion Mark Briscoe nell'ultimo episodio di AEW Dynamite. Lo Psycho Killer è già pronto a conquistare il suo primo titolo maggiore in All Elite Wrestli - facebook.com facebook

Tommaso Ciampa firma con la AEW, le sue prime parole #TommasoCiampa #AEW x.com