Una donna di 53 anni è stata trovata morta in strada a Vignale Monferrato, una località delle colline patrimonio Unesco, con una ferita da arma da taglio alla gola. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine hanno fermato l’ex convivente della vittima, considerato il principale sospettato del delitto. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata accoltellata a morte alla gola per strada a Vignale Monferrato, località di meno di mille abitanti sulle colline patrimonio Unesco dell'Alessandrino. Il femminicidio nel tardo pomeriggio di oggi in via Manzoni nei pressi piazza Italia, nel centro del paese. Il presunto omicida, Silvio Gambetta, 57 anni, ex compagno della vittima, è stato fermato dai carabinieri e si trova in caserma a Casale Monferrato per essere ascoltato dagli inquirenti. L'uomo è noto in zona per ragioni sportive, attivo nel podismo a livello regionale. L'aggressione La vittima è morta prima di poter raggiungere l'ospedale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittima

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