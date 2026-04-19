Durante la puntata di ieri di “Amici di Maria De Filippi” si è svolto un confronto tra Alessio e Alessandra Celentano, con quest’ultima che ha avuto un ruolo centrale nel dialogo con uno dei ballerini. Alessio, visibilmente emozionato, si è lasciato andare alle lacrime, ricordando il suo percorso di due anni all’interno del programma. L’episodio ha coinvolto anche uno dei guanti di sfida tra i concorrenti, Nicola e Alessio.

In uno dei guanti di sfida della puntata di ieri, 18 aprile, ad “ Amici di Maria De Filippi “ si sono trovati uno contro l’altro i due ballerini Alessio e Nicola. Alessandra Celentano ha voluto fortemente questo confronto per un passo a due. Alessio ha sbagliato una presa. I giudici hanno preferito Nicola, ma poi si accende un confronto. “Quando la professoressa (Celentano, ndr) dice che sono qua dentro da due anni, – ha detto Alessio – sembra quasi più una maledizione che una fortuna. Sono qua da due anni, ma studiare un compito con un passo a due per una settimana non vuol dire essere un partner. So che devo dimostrare di essere più preparato perché sono stato tanto tempo qua dentro, ma sono uguale agli altri”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono qua dentro ad Amici 25 da due anni, sembra quasi più una maledizione che una fortuna”: Alessio in lacrime dopo il confronto con Alessandra Celentano

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