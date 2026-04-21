Alcaraz vince i Laureus e Sinner Speriamo di no | la frase che spiazza tutti

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince la sfida con Jannik Sinner ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport organizzai per il terzo anno consecutivo a Madrid. Entrambi erano in nomination nella categoria "Sportivo dell'anno" e il premio è stato assegnato al beniamino di casa. Quasi una beffa, perché arriva in uno dei momenti più difficili nella carriera del fenomeno di Murcia: un infortunio all'avambraccio rischia di fargli perdere infatti l'occasione di giocare agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, con il rivale Sinner che l'ha da poco ri-scavalcato al numero 1 del ranking Atp e che ha l'occasione di allungare ulteriormente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Alcaraz vince la sfida con Sinner ai Laureus: è lui lo sportivo dell’anno; Sinner: Parigi appuntamento più importante, spero che Alcaraz torni presto; Laureus Awards, Alcaraz trionfa ma viene svelata la natura dell'infortunio: la lezione di sportività di Sinner e Bebe Vio lo consola; Alcaraz beffa Sinner e vince il premio sportivo dell'anno agli Oscar dello Sport.

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Jannik Sinner ai microfoni di 'Sky Sport' in occasione dei Laureus Awards ha augurato una veloce guarigione a Carlos Alcaraz: "Adesso sta passando un momento non semplice, speriamo di rivederlo al più presto in campo, magari anche a Roma. Io essendo x.com