Alcaraz vince i Laureus e Sinner Speriamo di no | la frase che spiazza tutti

Da liberoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince la sfida con Jannik Sinner ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport organizzai per il terzo anno consecutivo a Madrid. Entrambi erano in nomination nella categoria "Sportivo dell'anno" e il premio è stato assegnato al beniamino di casa. Quasi una beffa, perché arriva in uno dei momenti più difficili nella carriera del fenomeno di Murcia: un infortunio all'avambraccio rischia di fargli perdere infatti l'occasione di giocare agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, con il rivale Sinner che l'ha da poco ri-scavalcato al numero 1 del ranking Atp e che ha l'occasione di allungare ulteriormente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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