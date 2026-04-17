Jannik Sinner e la richiesta che spiazza il team prima della Coppa Davis | una sfida sui go kart

Prima di partecipare alle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026, il tennista italiano ha sorpreso il suo team chiedendo di affrontare una sfida sui go-kart. La gara si è svolta in un’area dedicata, portando un tocco di divertimento e improvvisazione tra gli allenamenti. La scena si è svolta nella terra rossa di Cordenons, dove si stanno svolgendo anche incontri e sessioni di allenamento in vista delle competizioni ufficiali.

Racconti, curiosità e sfide ancora da vivere. Il tennis per qualche giorno si trova nella terra rossa di Cordenons, alle prese con le qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Una settimana di grande sport, e di celebrazioni dei trionfi degli atleti del tennis italiano. Alle 10 di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Jannik Sinner spiazza tutti: "Non ho una routine della skincare" Leggi anche: Sinner-Alcaraz alla loro prima sfida del 2026. E i numeri dicono che Jannik sta giocando meglio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Jannik Sinner vince a Montecarlo ed è numero 1 del ranking ATP: vittoria su Carlos Alcaraz in finale, cronaca e risultato · Tennis; Jannik Sinner, trionfo e gloria a Monte Carlo: batte Alcaraz in finale e torna n°1 del mondo; Jannik Sinner vince a Monte Carlo, sugli spalti c’è Laila Hasanovic: chi è la fidanzata del numero uno; Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte Carlo e tornerà numero uno al mondo. Jannik Sinner festeggia da numero uno con Laila Hasanovic: la serata da sogno a Monte CarloJannik Sinner festeggia il numero uno ATP a Monte Carlo con Laila Hasanovic al Cipriani: video virale e serata da sogno. rumors.it Jannik Sinner giocherà a Madrid? Caja Magica sconsigliabile per Parigi, ma c’è un conto aperto…Il momento di Jannik Sinner impone una riflessione che va oltre la semplice scelta di calendario: la possibile partecipazione al Mutua Madrid Open diventa ... oasport.it Jannik Sinner di fronte a un bivio: preservarsi per Roma e Parigi o rischiare tutto a Madrid facebook SINNER SALE A 27 ATP VINTI: SUPERATO ALCARAZ Jannik Sinner, vincendo a Montecarlo, mette in bacheca il titolo numero 27 in carriera. Carlos Alcaraz resta fermo a 26: primo vero mini-allungo in questa rivalità ai vertici del tennis mondiale #Tenni x.com