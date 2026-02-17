Bastoni a Sky | Ho sbagliato e lo ammetto senza problemi in campo sarò lo stesso di sempre Sul Bodo Glimt dico questo

Stefan Bastoni, difensore dell’Inter, ha ammesso di aver commesso un errore e si impegna a rimanere fedele al suo stile in campo. Oggi, il calciatore ha parlato anche a Sky Sport, in vista della partita di domani contro il Bodo Glimt in Champions League. Bastoni ha assicurato che, nonostante le difficoltà recenti, sarà lo stesso di sempre durante la gara, sottolineando la sua determinazione a dare il massimo.

Inter News 24 Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato anche a Sky in vista della sfida di domani contro il Bodo Glimt in Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, nel gelo norvegese di Bodø, Alessandro Bastoni ha ribadito la volontà di voltare pagina dopo il caos del derby d’Italia contro la Juve. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Ho voluto essere qua, si è parlato tanto, anche più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo e capire le differenze rispetto a quello che ho vissuto io live. Ho sentito un contatto col braccio, rivedendolo è stato accentuato, sono qua per ammetterlo, mi dispiace di più per il comportamento successivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Conferenza stampa Bastoni pre Bodo Glimt Inter: «Ho sbagliato e lo ammetto. Ho sentito dire tante falsità, c'è una cosa che mi dispiace più di tutte»

