Un infortunio al polpaccio ha fermato il tennista spagnolo, e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. Il professor Battiston ha analizzato le possibili complicazioni legate all'infortunio e le tempistiche di recupero. Non sono ancora state fornite date ufficiali sul ritorno alle competizioni, e si stanno aspettando ulteriori valutazioni mediche per definire i tempi di ripresa.

Niente Madrid dopo il ritiro a Barcellona, probabilmente niente Roma, e c’è il rischio che Carlos Alcaraz salti anche il Roland Garros: il tennista spagnolo ha annunciato, con tutore in bella vista, che l'infortunio al polso accusato al primo turno di Barcellona contro Virtanen (match poi vinto) e che lo ha costretto a rinunciare al secondo turno contro Machac è più serio del previsto e dovrà quindi fermarsi. “Ho una lunghissima carriera davanti a me, forzare per questo Roland Garros potrebbe seriamente compromettere le mie possibilità nei tornei futuri. Preferisco tornare un po’ più tardi ma in buona forma, piuttosto che tornare prima in cattive condizioni” ha detto Alcaraz ai Laureus World Sports.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz, quanto ci vorrà per tornare? Le ipotesi sull'infortunio e il parere dell'esperto

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