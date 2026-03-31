Dumfries torna ancora sull’infortunio | Non sono quello di una volta | ci vorrà un po’

Denzel Dumfries ha condiviso pubblicamente i dettagli del suo infortunio alla caviglia, spiegando che la condizione attuale non gli permette di essere lo stesso di prima e che ci vorrà del tempo per recuperare completamente. L’esterno dell’Inter ha parlato dei mesi trascorsi in difficoltà, sottolineando le sfide affrontate nel tentativo di tornare al massimo delle sue capacità.

Denzel Dumfries si mette a nudo, raccontando i mesi d’ombra seguiti all’infortunio alla caviglia che ha frenato la sua corsa con l’ Inter. L’esterno olandese, pilastro della sua Nazionale già proiettata verso il prossimo Mondiale, sta affrontando un percorso di risalita non privo di ostacoli. Nonostante il ritorno nell’undici titolare di Cristian Chivu, il trauma fisico ha imposto una revisione totale dei suoi ritmi. “ Non è stato un periodo piacevole “, ha ammesso con sincerità, svelando quanto sia stato complesso gestire il calo di rendimento e continuità. L’infortunio ha lasciato un segno profondo, costringendo il giocatore a cambiare radicalmente il proprio approccio professionale e la routine quotidiana ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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