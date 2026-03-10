Djokovic racconta la sfida a golf con Alcaraz a Indian Wells | Penso | ma che sta succedendo qui?

Durante un evento a Indian Wells, Djokovic ha condiviso la sua esperienza durante una partita di golf con Alcaraz, commentando di aver pensato:

Le parole di Djokovic spiegano bene qual è stata la sorpresa nel constatare la bravura di dello spagnolo sul green a Indian Wells. È una battuta che nasconde un fondo di verità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Djokovic furioso a Indian Wells, urla al team in due lingue: “Siete tutti incredibili”Novak Djokovic ha battuto Kovacevic nella partita valida per i sedicesimi di Indian Wells, lamentandosi a più riprese con il suo angolo.

Leggi anche: Indian Wells, Alcaraz vola al terzo turno: Dimitrov ko in due set. Djokovic soffre ma avanza, Fonseca show

Una selezione di notizie su Indian Wells

Temi più discussi: Medvedev racconta il trasferimento da Dubai a Indian Wells: Un film di Hollywood. I dettagli; Tennis: Musetti pronto al rientro, a Indian Wells col sorriso; Indian Wells, Bublik smaschera Sinner: È diverso in campo e fuori. Dimitrov si sblocca e minaccia Alcaraz; Anisimova: Giocare a Indian Wells non è divertente per tutte.

Indian Wells, Sinner e Djokovic accedono agli ottaviUn piccolo sbandamento iniziale, una fase di assestamento, poi l'inserimento della classica velocità di crociera a cui ha abituato tutti. Jannik Sinner vola agli ottavi di finale battendo Denis Shapov ... gazzettadiparma.it

ATP Indian Wells, Djokovic: Alcaraz può eguagliare il mio record di vittorie consecutiveTennis - Interviste | E' così forte che può vincere qualsiasi torneo giochi, quindi non si sa mai ha evidenziato il campione serbo nel post esordio vincente contro Majchrzak parlando del n. 1 del mo ... ubitennis.com

Atp Indian Wells, Alcaraz e Djokovic agli ottavi #SkySport #IndianWells #Tennis x.com

Carlitos in rimonta Alcaraz recupera un set e un break di svantaggio e vola negli ottavi a Indian Wells, dove affronterà Ruud. - facebook.com facebook