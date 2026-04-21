Nella mattinata di martedì 21 aprile 2026, via della Pace ad Albisola è stata teatro di un incidente che ha coinvolto tre veicoli in un tamponamento a catena. L’incidente ha provocato il ferimento di due persone e ha causato il blocco del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Un violento tamponamento a catena ha coinvolto tre veicoli in via della Pace ad Albisola, nella tarda mattinata di questo martedì 21 aprile 2026. L’impatto, avvenuto poco prima del mezzogiorno, ha causato il ferimento di un uomo e di una donna, entrambi trasportati d’urgenza verso l’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. La dinamica si è sviluppata con una sequenza di urti che ha protagonista un Fiat Doblò bianco, utilizzato per il trasporto di persone con disabilità, il quale ha colpito una Jeep gialla. La forza dell’impatto ha spinto il secondo mezzo contro una Ford Fiesta di colore rosso. I due feriti, che occupavano i posti a bordo del Doblò e della Jeep, sono stati assistiti sul luogo dai sanitari prima del trasferimento in ospedale, pur non avendo riportato lesioni di estrema gravità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albisola, violento tamponamento a catena: 2 feriti e traffico bloccato

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