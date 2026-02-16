Malpensa tamponamento a catena | giovane donna critica traffico in tilt e 3 feriti

Una giovane donna è in condizioni critiche dopo un tamponamento a catena avvenuto questa mattina sulla superstrada di Malpensa, a causa di un'auto che ha frenato improvvisamente. L’incidente ha causato un blocco totale del traffico tra il Terminal 2 e Cardano al Campo, portando allo scontro tra diversi veicoli. Tre persone sono rimaste ferite e soccorritori e forze dell’ordine si sono subito mobilitati sul posto.

Superstrada di Malpensa: Giovane in Condizioni Critiche Dopo un Tamponamento a Catena. Un grave incidente stradale ha paralizzato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, la superstrada di Malpensa, nel tratto tra il Terminal2 e Cardano al Campo. Coinvolti tre veicoli, l'incidente ha lasciato una giovane donna di 21 anni in condizioni critiche e ha generato lunghe code. Le cause dello scontro, avvenuto intorno alle 14:30, sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. La Dinamica dell'Incidente e il Soccorso. L'allarme è scattato quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un tamponamento a catena.