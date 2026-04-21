Albero cadde sulla tramvia il Comune risarcirà Gest

A Firenze il Comune dovrà risarcire un'azienda di trasporti dopo che un albero è caduto e ha danneggiato un convoglio della tramvia. La decisione arriva in seguito a un procedimento legale avviato dall'azienda, che ha richiesto il risarcimento dei danni subiti. Il tribunale ha stabilito che il Comune è responsabile della cura e della manutenzione degli alberi in città e, di conseguenza, deve coprire le spese per i danni causati da un loro crollo.

Firenze, 21 aprile 2026 – Il Comune è responsabile dei suoi alberi. E dunque è tenuto a risarcire i danni che essi, cadendo, cagionano. Anche in presenza di un evento climatico non ordinario, come fu la bufera estiva che il 18 agosto del 2022 si abbatté su Firenze e in particolare sulle Cascine. Qui, un grosso albero precipitò nel mezzo della tempesta sulla linea tramviaria T1, causando l’interruzione del servizio per diverse ore. Ora, il giudice Alice Croci, della seconda sezione del tribunale civile di Firenze, con una sentenza parziale, ha stabilito che Palazzo Vecchio dovrà assumersi la responsabilità del danno “in quanto derivato dalla cosa in sua custodia”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Albero cadde sulla tramvia, il Comune risarcirà Gest Notizie correlate Tramvia Firenze, 17enne violentato: Gest fornisce le immagini delle telecamere a bordo. “L’autista non si è accorto di niente”FIRENZE – Denis Ratto, amministratore delegato di Gest, gestore della Tramvia di Firenze, ha risposto a stamattina, 4 marzo 2026, a margine di un... Firenze, cantiere tramvia: nuovi ritrovamenti archeologici in piazza Beccaria. Il Comune: “I lavori non si fermano”FIRENZE – Botta e risposta a tra il consigliere comunale della lista Schmidt Massimo Sabatini e il Comune.