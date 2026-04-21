Albenga furti seriali e aggressione | fermate due donne torinesi

Due donne di 46 e 48 anni, residenti in provincia di Torino, sono state arrestate dai carabinieri ad Albenga. Le due sono sospettate di aver commesso una serie di furti durante la mattinata e di aver tentato di rapinare alcuni negozi della zona. Le operazioni sono scattate in seguito a segnalazioni di attività sospette e alle indagini condotte nel corso della mattinata. Le donne sono state fermate mentre erano ancora sul luogo dei fatti.

Due donne di 46 e 48 anni, residenti in provincia di Torino, sono state arrestate dai carabinieri ad Albenga dopo una mattinata di furti seriali e una tentata rapina ai danni di diversi negozi della zona. L’azione criminale, avvenuta lo scorso sabato, ha coinvolto diversi esercizi commerciali tra via Papa Giovanni XXIII, via Leonardo Da Vinci e viale Martiri della Foce, culminando in uno scontro fisico con il personale di un negozio di calzature. Tutto è iniziato intorno alle ore 10:30 presso il punto vendita Pittarosso, situato in viale Martiri della Foce. Le due sospettate erano entrate nel locale indossando pesanti giacche scure, un abbigliamento decisamente fuori luogo considerando le temperature miti della giornata, e trasportavano grandi borse della spesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albenga, furti seriali e aggressione: fermate due donne torinesi Notizie correlate Vallo di Diano, furti seriali: due giovani colpiti da misure cautelariLe indagini hanno ricostruito una serie di colpi in diversi comuni, tra materiali da lavoro e un furto con strappo ai danni di un’anziana. Furti seriali nei centri commerciali scatta il carcereTempo di lettura: 2 minutiUn intervento rapido, una segnalazione immediata e un’indagine costruita anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Albenga, due donne arrestate dai carabinieri per tentata rapina e furti seriali in esercizi commerciali; Albenga, due donne arrestate per tentata rapina e furti seriali in esercizi commerciali; Da Orbassano ad Albenga per commettere furti a raffica in negozi: arrestate due ladre in trasferta; Furti seriali nel Ponente savonese, due donne arrestate – VIDEO. Tentata rapina e furti seriali nei negozi: arrestate ad Albenga due donne torinesiI Carabinieri della Stazione di Albenga hanno arrestato due donne, indagate per una tentata rapina impropria e una serie di furti aggravati, tutti perpetrati nel corso della mattinata di sabato scorso ... torinoggi.it Da Orbassano ad Albenga per commettere furti a raffica in negozi: arrestate due ladre in trasfertaI carabinieri della stazione di Albenga (Savona) hanno arrestato due donne di 46 e 48 anni, residenti a Orbassano, con l'accusa di tentata rapina impropria e furti seriali aggravati. I fatti si sono ... torinotoday.it I carabinieri della stazione di Albenga hanno arrestato due donne, indagate per una tentata rapina impropria e una serie di furti aggravati, tutti perpetrati nel corso della mattinata di sabato scorso ai danni di diversi esercizi commerciali della zona. Tutto su Prim facebook Fior d’Albenga 2026 Visite guidate con navette gratuite in partenza da Piazza del Popolo (posti limitati, prenotazione obbligatoria) facebook.com/photo.phpfbid… INFO E PRENOTAZIONI: [email protected] 335 5366406 x.com