Vallo di Diano furti seriali | due giovani colpiti da misure cautelari

Due giovani sono stati colpiti da misure cautelari dopo un’indagine sui furti nel Vallo di Diano. La polizia ha scoperto che tra estate e autunno scorsi, i due ragazzi hanno rubato in diverse abitazioni e negozi della zona. Le forze dell’ordine hanno ricostruito i loro movimenti e ora sono in attesa di eventuali processi. La comunità si dice sollevata, ma resta l’attenzione alta sui furti che hanno agitato il territorio.

Due giovani sono stati raggiunti da misure cautelari personali al termine di un’attività investigativa che ha fatto luce su una serie di furti avvenuti nel Vallo di Diano tra l’estate e l’autunno scorsi. I provvedimenti sono stati eseguiti il 2 febbraio dai militari dell’Arma, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale competente, su richiesta della Procura. Le misure cautelari. Nel dettaglio, un 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre per un 24enne è stato disposto l’ obbligo di dimora nel comune di Sala Consilina. 🔗 Leggi su Zon.it

Nel Vallo di Diano, nel Salernitano, sei biglietti della Lotteria Italia sono stati venduti e hanno ottenuto un premio di 20.

