Questa mattina una delegazione di rappresentanti di un partito politico si è recata nel centro di detenzione albanese, dove sono state registrate 536 persone considerate socialmente pericolose. Il report ufficiale fornisce dati sulla presenza di individui sottoposti a restrizioni e monitorate nel centro. La visita si inserisce in un'azione di verifica e approfondimento sulla situazione delle persone detenute in quella struttura.

Questa mattina una delegazione di esponenti di Fratelli d’Italia si è recata nel Cpr albanese di Gjader per una visita di controllo, in modo da valutarne la funzionalità e, soprattutto, smontare la narrazione che da sinistra viene fatta per delegittimare un’opera da cui tutta l’Europa sta prendendo spunto per attuare il nuovo patto europeo. Il progetto italiano è stato sperimentale, pionieristico, e ha necessariamente avuto delle modifiche con il tempo, come sempre avviene quando un progetto viene presentato per la prima volta. Ora il centro albanese sta funzionando e si inserisce perfettamente nel quadro europeo che vuole agevolare i rimpatri dei soggetti che non hanno i requisiti per ottenere l’asilo e, quindi, la permanenza in Europa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Da Gjader transitate 536 persone socialmente pericolose”. Il report dal Cpr albanese

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