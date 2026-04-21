Albalonga calcio Manca | Terzo posto sarebbe un ottimo risultato
L’Albalonga calcio si avvicina alla conclusione della stagione regolare con due partite ancora da disputare. Attualmente, la squadra si trova in terza posizione in classifica e mira a mantenere questa posizione fino alla fine. Il presidente ha commentato che un terzo posto rappresenterebbe un risultato positivo per la squadra in questa fase della stagione.
Albano (Rm) – L’Albalonga è alla volata finale. La squadra del presidente Bruno Camerini è ancora terza quando mancano due turni alla fine della stagione regolare. Gli azzurri hanno pareggiato col Monastir per 1-1 nell’anticipo di sabato e ora sono attesi dai match contro il Trastevere secondo.🔗 Leggi su Romatoday.it
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