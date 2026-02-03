Scherma | ottimo risultato per il team maschile di spada Quarto posto per le ragazze Argento ai regionali a squadre

La squadra maschile di spada dell’Ama Scherma Koala si è aggiudicata un ottimo quarto posto ai campionati regionali a squadre. In una competizione dura, con 20 formazioni in gara, i ragazzi hanno mostrato determinazione e talento. Le ragazze invece sono arrivate quarte, mentre l’argento è finito nelle mani di un’altra squadra regionale.

Ottimo risultato per la squadra maschile di spada dell’ Ama Scherma Koala al campionato regionale a squadre categoria Assoluti, che ha visto in pedana 20 formazioni di tutta la regione. Il quartetto composto da Nicola Guerra, Andrea Paterlini, Alberto Petrocca, con Gabriele Vincenzi nel ruolo di capitano, ha chiuso la competizione con un prestigioso secondo posto. Il cammino dei reggiani è stato impeccabile nella fase a gironi, con tutti e tre gli assalti vinti. L’esordio nel tabellone principale ha visto l’Ama Koala battere la Schermistica Ravenna per 45-37, stesso punteggio con cui ha superato anche il Circolo Ravennate nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

