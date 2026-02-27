Sofia Goggia sul podio a Soldeu | ottimo terzo posto in discesa libera

Sofia Goggia ha conquistato il terzo posto nella discesa libera a Soldeu. La gara si è svolta poche settimane dopo la fine degli impegni olimpici, e la sciatrice italiana ha ottenuto un risultato positivo. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti di alto livello, e Goggia si è distinta per la sua performance sulla neve.

La bergamasca non è perfetta nella prima metà di gara, ma recupera e con un ottimo quarto intermedio raccoglie punti importanti Nel segno del tre. A un paio di settimane dal termine degli impegni olimpici, Sofia Goggia riparte in Coppa del Mondo con il piede giusto. Sulla neve di Soldeu, in Andorra, la bergamasca porta a casa un ottimo terzo posto in discesa libera. Un risultato in linea con quelli ottenuti nelle prove cronometrate dei giorni scorsi. In gara Sofia è partita il pettorale numero 6 e si è posizionata subito dietro soltanto alla svizzera Corinne Suter e all’austriaca Nina Ortlieb. La partenza non è stata ottimale, visti i distacchi accumulati in partenza sul piano in cui non è riuscita a prendere velocità, arrivando ad avere un distacco anche di 56 centesimi al terzo intermedio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

