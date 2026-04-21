Alamara Djabi accoltellato nella notte | il calciatore sottoposto a due operazioni d'urgenza
Nella notte tra sabato e domenica, un calciatore 19enne originario della Guinea è stato aggredito e ferito con un coltello. L’attacco ha richiesto due interventi chirurgici d’urgenza a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità dell’aggressore. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati di calcio e le autorità locali.
Il 19enne calciatore guineano Alamara Djabi è stato vittima di un efferato attacco nella notte tra sabato e domenica: è stato sottoposto a due operazioni d'urgenza essendo in pericolo di vita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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