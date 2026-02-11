Violenza nella notte Accoltellato dal branco nella ’zona rossa’ Caccia agli aggressori

Una rissa violenta si è scatenata nella zona rossa durante la notte. Un uomo è stato accoltellato da un gruppo di persone e ora le forze dell’ordine cercano i responsabili. Le urla sono risuonate nel quartiere, poi sono arrivate le ambulanze e le volanti della polizia. La caccia agli aggressori prosegue senza sosta.

Le grida disperate nel cuore della notte e poi, subito dopo, la chiamata ai soccorsi e le luci delle ambulanze e delle volanti. Ennesimo grave episodio di cronaca lunedì notte in una delle zone rosse, ovvero Tempio Stazione. Qui, infatti, un uomo di 36 anni di origine rumena è stato accoltellato quasi a morte: è ricoverato infatti a Baggiovara, in terapia intensiva e la sua prognosi è riservata. Ad aggredirlo sarebbe stato un gruppo di nordafricani: cinque, sei persone che si sono dileguate prima dell’arrivo degli agenti. Uno di questi, a seguito di una furibonda lite lo ha colpito al fianco con un coltello per poi lasciarlo sanguinante a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza nella notte. Accoltellato dal branco nella ’zona rossa’. Caccia agli aggressori Approfondimenti su zona rossa Uomo accoltellato in zona Tempio nella notte, si cercano gli aggressori Questa notte in zona Tempio un uomo è stato accoltellato durante una lite. Frana Niscemi, sindaco agli abitanti: “Rispettate i divieti di accesso nella zona rossa” Il sindaco di Niscemi invita gli abitanti a rispettare i divieti di accesso alla zona rossa colpita dalla frana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su zona rossa Argomenti discussi: In tre lo accerchiano e lo accoltellano in testa e nell'addome: la brutale violenza nella notte a Milano; Violenza nella notte. Accoltellato dal branco nella ’zona rossa’. Caccia agli aggressori; Lite tra minori a Salerno, accoltellato al collo un adolescente; Ragazzo accoltellato durante una rapina all'alba a Milano. Accoltellato in strada: 36enne graveLa Nera: Di origine rumena, l uomo è ricoverato in terapia intensiva all ospedale di Baggiovara. Colpito nel corso di una lite nella notte in zona Tempio Stazione ... lapressa.it Rissa nella notte con un accoltellatoViolenza nel quartiere della Foce. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere per tentare di ricostruire la vicenda. Il ferito è stato portato in ospedale in codice giallo ... genovatoday.it Tentativo di ingresso forzato, rissa, danni e armi. La notte di violenza davanti a una discoteca riaccende l’allarme sicurezza in città. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.