Rovescia un thermos di caffè bollente addosso a un neonato e fugge | il piccolo sottoposto a 8 operazioni

Un uomo cinese ha rovesciato un thermos di caffè bollente su un neonato in Australia e subito dopo è fuggito. Il bambino ha subito otto operazioni e ora si trova in condizioni gravi. La polizia ha avviato le ricerche per rintracciare l’uomo, che si è allontanato tornando nel suo Paese.

La vicenda è avvenuta in Australia: a rovesciare intenzionalmente caffè bollente addosso a un neonato fu un uomo cinese, poi fuggito nel suo Paese d'origine.

