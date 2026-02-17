Falsi volontari della Misericordia | Non chiediamo soldi porta a porta

La Misericordia di Montemurlo ha diffuso un avviso dopo aver ricevuto segnalazioni di persone che si spacciano per volontari e chiedono soldi ai cittadini. Questi falsi volontari non sono affiliati all’associazione e non chiedono contributi door-to-door. La confraternita precisa che nessuno dei suoi rappresentanti visita le case per raccogliere quote associative o denaro. Di recente, alcuni residenti hanno segnalato incontri sospetti con persone sconosciute che si presentano come volontari e tentano di ottenere soldi in modo fraudolento.

"Nessuno dei nostri volontari bussa alle porte per riscuotere quote associative". La Misericordia di Montemurlo interviene pubblicamente per mettere in guardia i cittadini da possibili raggiri: non è prevista alcuna raccolta porta a porta per il rinnovo della tessera associativa. L’avviso è chiaro: "Se qualcuno si presenta alla vostra abitazione chiedendo denaro per conto della Misericordia, si tratta di una truffa ". L’associazione di via Contardi invita a non consegnare soldi e a chiedere sempre il tesserino di riconoscimento ufficiale del volontario. In caso di dubbi, è fondamentale contattare direttamente la sede attraverso i recapiti ufficiali, così da verificare l’autenticità della richiesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Falsi volontari della Misericordia: "Non chiediamo soldi porta a porta" Scandalo Ue, Cerno a Porta a Porta: "Diteci cosa fate coi nostri soldi" La truffa porta a porta: chiede soldi per le donne vittime di violenza, il Comune: “Non aprite” Una truffa porta a porta sta coinvolgendo il Comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, con un uomo che si spaccia per rappresentante dell'ente e raccoglie denaro sotto false pretese, sostenendo di agire a favore delle donne vittime di violenza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Falsi volontari della Misericordia: Non chiediamo soldi porta a porta; XXXIV Giornata Mondiale del Malato: le iniziative dell’ASL Savona. Falsi volontari della Misericordia: Non chiediamo soldi porta a portaNessuno dei nostri volontari bussa alle porte per riscuotere quote associative. La Misericordia di Montemurlo interviene pubblicamente per mettere in guardia i cittadini da possibili raggiri: non è ... lanazione.it Volontari della Misericordia picchiati dai parenti di una donna morta per un maloreViareggio, 23 novembre 2025 - Ancora una aggressione ai danni dei sanitari. Ad essere picchiati sono stati questa volta i volontari della Misericordia di Torre del Lago. L’aggressione è avvenuta in un ... lanazione.it #, “ ” L’Azienda Sanitaria informa la cittadinanza che nei giorni scorsi sono stati segnalati falsi messaggi SMS inviati a numeri privati e apparentemente provenienti dal mittente “CUP USL”. Si t - facebook.com facebook