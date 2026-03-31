Il Comune di Forlì ha incrementato le scorte di sacchetti anti-alluvione autoespandenti, passando da 10 a 15 pezzi per ogni richiesta. Attualmente sono state ricevute oltre 1.400 richieste, che sono state soddisfatte con le forniture già consegnate o in corso di distribuzione. La misura mira a rafforzare le precauzioni dei cittadini contro possibili eventi atmosferici intensi.

Questo è stato reso possibile, informa l'Amministrazione comunale, in quanto “la disponibilità prevista nella stima iniziale non è stata esaurita” Il Comune di Forlì ha deciso di aumentare la fornitura di sacchetti anti-alluvione autoespandenti da 10 a 15 unità per richiedente, rafforzando così le misure di autoprotezione a beneficio dei cittadini alluvionati in caso di eventi atmosferici intensi. Questo è stato reso possibile, informa l'Amministrazione comunale, in quanto “la disponibilità prevista nella stima iniziale non è stata esaurita”. “In questi due mesi e mezzo abbiamo ricevuto complessivamente 1.465 domande - spiega l’assessore Giuseppe Petetta -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Sacchetti anti-alluvione, aumentano le forniture: scorte disponibili, ricevute oltre 1400 richieste

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