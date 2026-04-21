Al via in Cattolica Cross-Campus Dialogues-Storie di innovazione e di innovatori

È iniziato a Piacenza il ciclo di incontri intitolato “Cross-Campus Dialogues – Storie di innovazione e di innovatori”, promosso da diverse istituzioni tra cui un’università, un politecnico, un museo e un’associazione locale. L’obiettivo degli incontri è condividere esperienze e approfondimenti legati all’innovazione, coinvolgendo studenti, ricercatori e professionisti di vari settori. La serie proseguirà con ulteriori appuntamenti nei prossimi mesi, dedicati a temi e progetti innovativi.