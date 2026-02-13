Al via l’anno accademico dell’Università Cattolica | Ideato un campus moderno e glocal

Brescia, 13 febbraio 2026 – Un campus "glocal" al passo con i tempi. Così la rettrice dell' Università Cattolica Elena Beccalli ha definito la sede bresciana dell'ateneo, inaugurando l'anno accademico 2025-2026. "Il campus di Brescia con i suoi 4.395 iscritti ai 21 corsi di laurea e ai 7 Master ha accolto 1.389 nuovi immatricolati nell'anno accademico 202526. Un'offerta formativa che continua a essere molto apprezzata come dimostrano i numeri dei nuovi iscritti. Il rinnovamento costante dei corsi di studio attesta ulteriormente l'attenzione verso il mondo tenendo conto delle trasformazioni sociali, culturali e scientifiche ".