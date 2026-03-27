Università Cattolica per Agrisystem 29 nuovi dottorandi nel campus di Piacenza

Giovedì 26 marzo, al campus di Piacenza dell’Università Cattolica, sono iniziate le discussioni delle tesi di dottorato del nuovo ciclo del programma Agrisystem. La sessione si concluderà il 17 aprile e vede la partecipazione di 29 dottorandi impegnati nelle prove finali. Le discussioni si svolgono nel pomeriggio e si protraggono fino alla fine del periodo stabilito.

«Siamo particolarmente orgogliosi di accompagnare al traguardo del dottorato nuovi giovani studiosi formati in Agrisystem, un contesto che mette al centro interdisciplinarità, rigore scientifico e apertura internazionale» ha spiegato, con grande soddisfazione, Paolo Ajmone Marsan, direttore scientifico della Scuola. «I dottorandi che stanno per concludere questo percorso hanno contribuito con intelligenza, impegno e passione alla crescita della conoscenza. Il loro lavoro dimostra quanto sia importante investire nella formazione avanzata per costruire il futuro della ricerca e dell’innovazione agroalimentare». Grazie ad Agrisystem, infatti, studentesse e studenti possono trascorrere tre anni unici e vivere un percorso che li porti a maturare un'esperienza scientifica importante sia in Italia sia all'estero. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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