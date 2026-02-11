Accesso alle cure Ats guida un consorzio per un progetto europeo

Da oggi Ats coordina un consorzio internazionale formato da otto partner provenienti da sei paesi europei. L’obiettivo è partecipare al bando europeo “Transforming Health Care Systems (THCS) – Joint Transnational Call 2026”, che si concentra sull’accesso alle cure. Il progetto mira a migliorare i servizi sanitari e a trovare soluzioni più efficaci per le persone che hanno bisogno di assistenza.

Ats coordina un consorzio composto da otto partner europei -provenienti da sei Paesi diversi-, costituito per rispondere al bando europeo "Transforming Health Care Systems (THCS) – Joint Transnational Call 2026", dedicato al tema dell'accesso alle cure. Il progetto mira allo sviluppo di un modello organizzativo integrato, in grado di promuovere l'accesso ai Servizi di Prevenzione e di promozione della Salute, attraverso la rete di Cure Primarie presente sul territorio. La partecipazione a bandi europei e a iniziative di progettazione internazionale rappresenta un'importante opportunità di confronto con le principali sfide che i sistemi sanitari europei sono chiamati ad affrontare.

