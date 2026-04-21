Al via il Macfrut 2026 Lattuca | Grazie al gioco di squadra questo appuntamento è sempre più competitivo
È iniziata ufficialmente la 43ª edizione di Macfrut, la fiera internazionale dedicata all’ortofrutta, che si svolge al Rimini Expo Centre e durerà tre giorni, fino a giovedì. La manifestazione è stata aperta con la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, che ha ringraziato il lavoro di squadra per la crescita dell’evento. La giornata di apertura ha visto l’intervento di rappresentanti del settore e una presenza significativa di espositori e visitatori.
Con la presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida oggi ha preso ufficialmente il via la 43esima edizione di Macfrut, la fiera internazionale dell'ortofrutta al Rimini Expo Centre che andrà avanti per tre giorni, fino a giovedì. All'apertura della manifestazione c'è stato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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