Al via il Macfrut 2026 Lattuca | Grazie al gioco di squadra questo appuntamento è sempre più competitivo

È iniziata ufficialmente la 43ª edizione di Macfrut, la fiera internazionale dedicata all’ortofrutta, che si svolge al Rimini Expo Centre e durerà tre giorni, fino a giovedì. La manifestazione è stata aperta con la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, che ha ringraziato il lavoro di squadra per la crescita dell’evento. La giornata di apertura ha visto l’intervento di rappresentanti del settore e una presenza significativa di espositori e visitatori.