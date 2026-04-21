Sabato si è svolta la tappa del circuito Aci Golf Tour al Golf Terre di Canossa, con la partecipazione di oltre 100 giocatori. La competizione è iniziata con circa 80 colpi, con Gramuglia che si è posizionato in testa dopo aver completato il suo giro. La giornata ha visto una grande affluenza e diversi appassionati hanno assistito alle prime fasi del torneo.

Oltre 100 giocatori si sono presentati sabato al via della tappa del circuito Aci Golf Tour al Golf Terre di Canossa. In palio l’accesso alla finale nazionale di uno dei circuiti più antichi e prestigiosi del calendario amatoriale italiano. Giuseppe Gramuglia ha vinto completando le 18 buche da campionato in 80 colpi. Luca Vecchi Fossa (71), Marco Arrigoni (42) ed Emiliano Mazzani (44) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Piercarlo Rossi (72), Matteo Orlandoni (38) e Paolo Pastorelli (40). Il giorno seguente l’agonismo si è unito al divertimento nella tappa del Tecnofreight Golf Challenge, Trofeo del 60°, giocato con formula Louisiana a coppie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Terre di Canossa. Gramuglia primo in 80 colpi

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