Al telefono mi sono finto suo marito | così Roberto ha sventato la truffa ai danni di un’anziana amica

Un uomo ha raccontato di aver evitato una truffa telefonica ai danni di un’anziana amica, fingendosi suo marito durante una chiamata. La donna aveva chiamato il suo numero e, in preda al panico, le aveva passato il telefono. L’uomo ha quindi preso la parola, riconoscendo la voce di un truffatore e mantenendo il gioco per impedire che la vittima cadesse nella trappola.

Milano – “La signora mi ha passato il telefono, lei era completamente nel panico. Io ho subito capito che dall’altra parte c’era un truffatore e ho finto di stare al gioco”. Così Roberto Martin Arias Acuña, peruviano di 63 anni che lavora come assistente domiciliare, ha sventato un raggiro facendo arrestare l’uomo che si è poi presentato a casa di una donna di 75 anni, in zona Niguarda, convinto che avrebbe trovato soldi e gioielli. Invece ad attenderlo c’erano i carabinieri della stazione di Greco Milanese. Nei guai è finito un trentaseienne originario dello Sri Lanka, senza fissa dimora in Italia, nullafacente e pregiudicato per reati specifici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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