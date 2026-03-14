Un uomo che si spacciava da carabiniere ha tentato di truffare un’anziana, ma lei è riuscita a riconoscerlo e a reagire. La donna è stata aggredita e spinta a terra dal malvivente, che ha cercato di fuggire. In quel momento, l’unica cosa che le interessava era la sicurezza di suo marito, e la paura ha preso il sopravvento.

"L’unica cosa a cui ho pensato in quel momento è stata la salute di mio marito. Se vengono coinvolti gli affetti più cari, vai nel panico. Ma quando il malvivnete è arrivato, mi è stato sufficiente guardarlo in faccia per capire che si trattava di una trappola. L’ho rincorso attorno al tavolo per riuscire a bloccarlo, però non ci sono riuscita; sono caduta a terra. Ringrazio la polizia con tutto il cuore per averlo individuato e bloccato". Sono le parole colme di emozione e gratitudine di una pensionata modenese di 79 anni, finita nella rete dei truffatori che sempre più spesso ‘bussano alla porta’ di anziani modenesi. Grazie alle immediate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finto carabiniere, un’altra truffa. Anziana aggredita dal malvivente: "L’ho rincorso, mi ha spinto a terra"

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