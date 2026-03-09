Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo Le nostre folli capriole nel sole

Sabato 14 marzo 2026 alle 21.15 al Teatro Manzoni di Calenzano si terrà lo spettacolo intitolato “Le nostre folli capriole nel sole”. L'evento prevede la messa in scena di una rappresentazione teatrale che coinvolgerà il pubblico presente nella sala. L'appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali organizzate nel teatro della città.

Sabato 14 marzo 2026 ore 21.15 al Teatro Manzoni di Calenzano va in scena lo spettacolo “Le nostre folli capriole nel sole”. Dopo il calore e l'apprezzamento ricevuti lo scorso anno nella rassegna "Incontri", torna sul palco del Teatro Manzoni un’opera che ha saputo incantare il pubblico e la critica, vincitore del Fringe Festival di Roma nel 2024.Tutto ha inizio l’ultimo giorno d’estate su una spiaggia del litorale laziale. Martina ha dieci anni, un costume intero e i capelli bagnati; Valentino la raggiunge con il suo zainetto e i pantaloni a pinocchietto. Davanti a una medusa spiaggiata, due bambini iniziano un dialogo che attraversa gli anni, ritrovandosi ogni estate in quella bolla sospesa che è Cincinnato, una frazione di Anzio fuori dal tempo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

