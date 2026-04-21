Al PalAntenore la partita che vale un' intera vita | vincere per volare in A1
Venerdì 24 aprile alle 20 si tiene al PalAntenore di Padova gara 2 della finale playoff di volley femminile di serie A2, tra Alta Fratte e Brescia. La partita si svolge in un impianto situato in piazza Azzurri d’Italia. È una sfida che decide quale delle due squadre avanzerà verso la promozione in serie A1. La partita rappresenta la conclusione di una serie di incontri tra le due formazioni.
Venerdì 24 aprile alle 20 al PalAntenore di piazza Azzurri d'Italia a Padova si gioca gara 2 della finalissima playoff di volley femminile di A2 tra Alta Fratte e Brescia. Le padrone di casa dopo la vittoria di ieri sera a Montichiari, hanno tra le mani il classico match point. In caso di seconda.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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